El legado del “Tata Afila”: el eterno afilador de La Serena

Educado está el oído de los serenenses para reconocer que Osvaldo del Rosario Espejo viene en camino. Y es que el “Tata afila”, ha recorrido por más de 40 años las calles de la ciudad de La Serena, haciendo sonar el mismo silbato. Trabajó de panadero, suplementero y llegó a ser amolador. En este último oficio ha trabajado por más de 20 años afilando cuchillos y tijeras.

A sus 80 años, el oriundo de Paihuano sale de su casa a las 10:00 de la mañana y recorre en su bicicleta las poblaciones hasta las 15:00 o 16:00 de la tarde para atender a los clientes frecuentes y ganar otros nuevos. Pese a su avanzada edad, nada lo detiene. El “Tata Afila” recorre todos los días nada menos que “un viaje para Coquimbo ida y vuelta. Me demoro como cinco horas andando”, señala.

Conoce las calles de la ciudad como la palma de su mano, y su obra ha sido reconocida no solo por serenenses. Celebridades como Don Francisco y Leonardo Farkas han galardonado a este amolador de tradición. El año 2013 recibió la medalla de la ciudad de La Serena, y el año 2015 el filántropo le otorgó uno de los premios del Día del Trabajador, entregándole $5 millones de pesos.

“El caballero se portó bien, el rubiecito. Toda la gente me pregunta ¿en qué invirtió la plata? Yo les doy una buena respuesta, la mitad de la plata se la repartí a mi familia y la otra mitad esta guardada en el banco”, nos revela.

Pero no siempre esos fueron sus planes. El Tata había consignado a otros medios que con ese dinero se arreglaría la dentadura, puesto que su sueño era devolverle la sonrisa a sus clientes. Sin embargo, todo cambió.

“La gente me reta por no haberme arreglado los dientes. Yo llegué a la conclusión que estoy en los 80’, ya me falta poco para irme para el cielo y a los gusanos no les gusta comer cosas plásticas”, cuenta entre risas.

El “Tata Afila” asegura que este último oficio significa mucho para él, pese a que reconoce que hay días buenos y días malos, él cuenta que su clientela lo trata bien, a veces lo reciben con un vasito de bebida o con un pan. Su esposa confirma su gusto por el trabajo y dice que “no lo va a dejar nunca”, puesto que “él se entretiene y le sirve de ejercicio”.