Vicepresidente descartó intervencionismo electoral: "No hay candidatos inscritos oficialmente en el Servel"

El vicepresidente de la República, Mario Fernández, defendió el uso de cuentas públicas de redes sociales por parte del subsecretario del interior, Mahmud Aleuy, donde criticó a Sebastián Piñera, diciendo que "no hay proceso electoral en Chile todavía".

Fernández señaló que "no procede hablar de intervencionismo cuando aún no hay elecciones, no hay proceso electoral en Chile, no hay candidatos inscritos oficialmente en el Servel".

Además, agregó que "las autoridades políticas hacen uso de las redes para expresarse. El gobierno es lo más político que hay, como el congreso. Lo que falta ahora es estigmatizar la política", destacó.

Insistió en que "no hay ninguna candidatura jurídicamente inscrita (...) los parlamentarios están en su semana distrital y deben estar en sus distritoa", dijo por las acusaciones de los diputados de Chile Vamos que presentaron un recurso en Contraloría por intervencionismo.

El vicepresidente, consultado por la situación que se vive en la región mapuche y su ausencia, argumentó que "el subsecretario Aleuy está en La Araucanía para inaugurar un cuartel policial y va a tener reuniones con todos los aparatos del Estado que funcionan en ese región".

Fernández argumentó que "después de esta visita, (Aleuy) tendrá una visión muy prolija para que el gobierno adopte otras medidas si así lo requiere".

El vicepresidente Fernández descartó referirse a las políticas internas de los partidos de la Nueva Mayoría: "El gobierno no se inmiscuye en los procesos electorales de los partidos, lo cierto es que se van acercando los plazos. El 2 de mayo se cumple el plazo para la inscripción de las primarias".

"Hay distintas etapas y todavía no se sabe cómo van a inscribir las candidaturas", cerró.

Un reciente reporte de las Naciones Unidas (ONU, por sus siglas en inglés) reportó el uso de "excesiva violencia en La Araucanía. Fernández argumentó que "el gobierno ya ha dado su opinión, Chile es parte de la ONU y respeta los tratados nacionales e internacionales".

Cuando se le solicitó su opinión por el reciente cierre del Parlamento venezolano señaló que "es anómalo que un poder intervenga en otro, se vive una situación muy anómala", cerró.