Una conductora de Uber descubrió que su novio le era infiel cuando llevó a la amante a su casa

Una tragicómica historia que involucra a Uber, la conocida aplicación de transportes, y la infidelidad, se expandió en las redes sociales y se transformó en un fenómeno viral en Estados Unidos.

Su protagonista es una joven conductora del sistema, quien en una serie de tuits contó que aceptó un viaje de una mujer que salía desde el aeropuerto hacia su casa. En el camino, según lo consignado por La Nación , se dio cuenta que ella era la amante de su novio y que se dirigía a su casa.

"Conduzco para Uber y esa es la razón por la que recogí esta chica para dejarla en lo que parecía una cita y la cita era justo en la casa de mi hombre. Ella había puesto la dirección del condominio, pero no el número del departamento. En el camino comenzó a contarme acerca de ella y le dejé tomarse la botella de agua que traía detrás de mi asiento. Mi hombre me había dicho que se iba a Nueva York a ver a su mamá porque estaba en el hospital. Incluso había preparado su equipaje, y me quedé con él la noche anterior. Nos separamos esta mañana en su departamento, él se fue en su auto, yo en el mío. Incluso condujo como en dirección hacia el aeropuerto", contó la joven, identificada con el usuario @Msixelaa en Twitter.

Tras esto, la conductora reveló que "una hora después yo recogí esta chica en el aeropuerto que había puesto la dirección del mismo condominio en el GPS y dijo que estaba aquí de visita. Me dijo que su novio y ella estaban muy entusiasmados porque no se habían visto. Yo le conté que mi hombre acababa de irse de la ciudad. Como sea, llegamos a la puerta del condominio y dije 'bueno, mi hombre vive justo aquí'".

"Ella estaba recibiendo el número del departamento por mensaje de texto mientras yo comentaba lo de mi novio y conduje hacia la reja que estaba abierta, aunque era en realidad una salida. Luego me dijo 'ok, tengo el número', y estábamos buscando el correcto mientras recorríamos los edificios. Sentí un vacío en el estómago cuando vi que nos acercábamos a un departamento que me era familiar y vi el auto de mi novio estacionado justo afuera. A este punto estaba como que. (meme). Casi me muero cuando me dijo 'Yo creo que aquí es, éste es su auto :(", cerró.

La historia ha recibido varios comentarios, desde quienes se ríen o lamentan las coincidencias de la vida, hasta quienes la pusieron en duda. Lo cierto, es que a unos pocos días de darse a conocer, se expandió rápidamente y consiguió varios retuits.