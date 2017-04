Aprende a hablar como serenense

08:20 Sólo si eres de La Serena o si has vivido o tenido relación con la capital de la región de Coquimbo podrías saber el verdadero significado de ponerse "fallo", "tirarse al bollo" o "embarcarse".

Raúl Campos Vega, profesor de historia y patrimonio cultural y el cuequero, payador e investigador Raúl ‘Talo’ Pinto resolvieron el acertijo sobre algunas palabras que son usadas en la zona y tienen significado propio.

En términos de vida social, lo primero que debes saber es que cuando alguien te diga: “vamos a juntarnos con los niños”, no creas que irán a un jardín infantil o colegio a retirar a algún grupo. Jóvenes, y no tanto, suelen llamar a su grupo de amigos “los niños o las niñas”, no importando mucho su rango etareo.

Para que estés a tono con tu grupo de amigos, es importante que sepas cómo responder cuando alguien vocifera lo mismo que estás pensando. Ahí asientes con un “ecole o un ecolecuá”. Si no entendiste lo que quiso decir, interpelas con un “¿quéloque?”.

Cuando tus amigos se pongan “fallos”, es decir, comiencen a actuar como locos, lo más probable es que quieran tirarse “al bollo” o “andar a tota”, que no es nada más que tirarse al montoncito y andar a lapa o a nachas respectivamente.

Si por la mañana vas al negocio y escuchas a la gente pedir “pan francés”, no pienses en un pan gourmet, ni refinado. No trae exclusivos ingredientes galos. Sólo se trata de la crujiente marraqueta.

Siguiendo por la línea de la comida, es posible que, si te faltan algunas cazuelas, te recomienden comer “cocho” varias veces al día. La harina tostada con leche o agua tibia se come más bien espesa.

Ahora, si el “pan francés” y el “cocho” te hicieron mal, deberías tomar una “agüita de monte”, la típica infusión de hierbas que todo lo cura.

Si profundizamos en los malestares, tenemos que recordarte: no te asustes si un niño va al negocio y pide “pastillas”. No te alarmes, no se trata de ningún delito. Lo que el niño está solicitando son sólo caramelos.

Cuando de exagerar se trata, en La Serena tienen una muletilla para expresarlo. Si quieres decir que algo está muy lejos, o es muy grande, no dudes en usar el “re”. Sirve para toda ocasión o contexto, siempre es bienvenido.

Finalmente, por muy de puerto que te suene esta palabra, su significado es más sencillo de lo que imaginas, podría ser hasta lógico. Cuando alguien te diga que se va a “embarcar” no creas que zarpará mar adentro, ni tendrá una aventura extraordinaria. “Embarcarse” significa nada menos que tomar la locomoción colectiva o micro.

Bonus Track: Raúl ‘Talo’ Pinto, Profesor de Estado en Música y Magister en Estudios Latinoamericanos con mención en Filosofía, le dedicó una canción especial al saludo coquimbano “avísale”, frase que se ha hecho popular en toda la región, tanto así que este cuequero y payador, le dedicó un vals.