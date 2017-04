Justin Trudeau desafió a Chandler, de "Friends"

Aclaramos desde ya que fue una broma del Día de los Inocentes "gringo", pero aún así es una historia muy peculiar: el actor que daba vida a Chandler en "Friends", contó que de niño golpeó al ahora primer ministro de canadá, Justin Trudeau y el político decidió desafiarlo a una revancha por Twitter.

"He estado pensando en ello y ¿saben qué? ¿Quién no ha querido pegarle un puñetazo a Chandler? ¿Una revancha Matthew Perry?", puso Trudeau en la red social a lo que el actir respondió: "Creo que voy a rechazar su propuesta de revancha, señor. (Dado que actualmente cuenta con un Ejército a su disposición)".

La confesión del puñetazo la dio Perry en el show de Jimmy Kimmel.

I've been giving it some thought, and you know what, who hasn't wanted to punch Chandler? How about a rematch @MatthewPerry?