El doctor Soto explicó teoría sobre la relación entre el odio, el cáncer y qué pasa con los niños

La semana pasada el doctor Ricardo Soto estaba hablando sobre el cáncer de mamas en el matinal Bienvenidos, de Canal 13, cuando explicó que “El "el cáncer es el resultado de una vida llena de odio" y que el aumento en ese tipo de engermedad en los últimos 30 años es por esa causa. Su explicación le costó la crítica de oncólogos y varias denuncias al espacio al CNTV, pero él no las quiso pasar por alto y hoy se defendió en el mismo matinal.

Comenzó largamente diciendo que hubo cosas que dijo que se malinterpretaron y que tenemos "una humanidad con falta de amor compasivo en el corazón y nula consciencia". Tras explicar que la vida no es injusta "sino que la sociedad es injusta", entró en el tema de fondo.

"Estoy muy de acuerdo, ¿cómo van a odiar los niños? un ángel, la ingenuidad pura. Los niños (...) hasta antes de los siete años son ángeles, vienen muy conectados de eso que nos desconectamos que es la (glándula) pineal, de ese cosmos, de la pureza máxima (...) son espejos de la vida interna de sus referentes. Hasta antes de los siete años son reflejo de la vida interna de sus referentes, pueden ser sus padres o abuelos.. Es fuerte, es duro, pero no se entendía la relación de un niño con cáncer", dijo.

Tras ello complementó la relación entre el odio y el cáncer de mama: "Me criticaron de que yo culpé a las mujeres de tener cáncer de mamas. La culpa no tiene nada que ver con la responsabilidad. Lo que promovemos es que cada uno como sociedad injusta nos hagamos cargo de nuestra participación de la salud propia, de la de los hijos, pero particularmente la propia (...) somos responsables de nuestra salud, nuestros hijos nos reflejan de lo que nos está pasando, de lo que no nos estamos haciendo cargo y ahí la responsabilidad".

Tras asegurar que estas teorías no son suyas, sino de la visión Kin Li, respondió cómo es entonces que hombres y mujeres excelentes igual han tenido hijos con cáncer, aseguró: "Ellos tienen todavía que mirar a su interior, puesto algo que hacemos muchas veces en la insconciencia es no saber amar (...) sin esperar nada a cambio, ni una sonrisa".

Allí locon los planteamientos. "No estoy de acuerdo porque , ya lo hemos hablado acá, de la independencia del hijo incluso desde la gestación. Y porque encuentro que sería muy soberbio que de parte de un padre o de la madre arrogarse la enfermedad de un hijo con respecto a su propio compartamiento o falta de amar. Le tengo mucho respeto además a los padres que están sufriendo el cáncer de un hijo, pues además si hay una capacidad de amar profunda es la de los padres".

Y ahí Soto explicó que ese cáncer no es la expresión del amor insuficiente de un padre a su hijo, "por ende no es correcto que se culpe por ese cáncer que está sufriendo su hijo. Lo que estamos diciendo desde el linaje Kun Li es que el no saber amar la sociedad como humanidad, como un todo que somos, aparecen estas injusticias".