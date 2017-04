Carlos Soto y auditoría al Sifup: "Fue una trampa, yo por eso renuncie"

El ex presidente del Sindicato de Futbolistas Profesionales (Sifup), Carlos Soto, se refirió este martes a los millonarios gastos sin justificar que dejó su gestión en el organismo, afirmando que "fue una trampa, yo por eso renuncié".

Una auditoria reveló gastos sin justificar por 251 millones de pesos en el Sifup, situación que generó un fuerte cuestionamiento a la labor de Carlos Soto. No obstante, el otrora dirigente gremial hizo sus descargos y salió en su defensa.

"Fue una trampa, yo por eso renuncié. Me dijeron que me iban a cuidar, a proteger, cuando se supo el informe (de la auditoría) para aclarar las cosas. No ocurrió así", expresó Soto en Radio Sonar.

Además, Soto aclaró que de los 251 millones en gastos no justificados un total de 108 ya están en regla.

Incluso, el ex jugador dijo que el pijama de mujer que apareció entre las compras sin justificar se trataba de "un delantal de la mujer que hace el aseo. Y hay partidas que son regalos a trabajadores".

Consultado por un millonario gasto en ropa Zara, el mandamás del Sifup de 1998 a 2016 aclaró que "fueron 14 trajes para todos los que participamos de la entrega de premios de la ANFP. Lo mínimo era estar decentemente presentados".

Respecto a la compra de biblias con dinero del organismo, Soto aclaró que "no son biblias. Son libros devocionales que les regalamos a los jugadores que quisieron. 'Cambia de Ritmo', del español Jaime Fernández. Es un libro de motivación".

Finalmente, el ex dirigente explicó la polémica donación de un millón de pesos a la iglesia evangélica de la que es pastor el ex tesorero del organismo Julio Pastén. "Eso no se debió hacer, no estuvo bien. Pero Julio ya dejó claro que lo va a devolver",