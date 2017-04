El tuitero que comió completos con Denise Rosenthal ahora tomó once con Andrónico Luksic

El tuitero @FranciscoYZ , que a fines del año pasado invitó a comer completos con la tarjeta Junaeb a la cantante Denise Rosenthal , ahora sorprendió al aparecer tomando once con el empresario Andrónico Luksic.

Todo surgió el 19 de febrero, cuando el usuario le realizó el particular pedido a Luksic.

"Hola don Andrónico, le gustaría tomar once con mi familia un día? Tendría que ser en marzo porque estamos arreglando la casa", escribió @FranciscoYZ, a lo que el empresario respondió con un "Ok con el mayor gusto, me manda contacto?".

.@FranciscoYZ Ok con el mayor gusto, me manda contacto ? . Saludos — Andrónico Luksic C. (@aluksicc) 19 de febrero de 2017

Este martes, la promesa se cumplió. "Pero recuerda, nadie es perfecto y tú lo verás. Gran once con mi compadre @aluksicc", escribió el tuitero con unas fotos que ratificaban el encuentro.