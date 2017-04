Lorenzini contra el ministro Valdés por ley de pensiones: "Si quiere mandar un paquetito armado mi voto no va a estar"

El diputado Pablo Lorenzini (DC) refutó al ministro de Hacienda, Rodrigo Valdés por pedir que el proyecto de pensiones debe ingresar solo si hay un acuerdo previo. El parlamentario señaló que el consenso se genera en el congreso, "para eso está, para eso nos eligieron", afirmó.Lorenzini emplazó al secretario de Estado diciendo que "al ministro Valdés se le olvida que esto es el parlamento, soy yo el que importa, somos nosotros los que votamos en el parlamento. El enfoque está equivocado. Los que decidimos somos nosotros", en entrevista con radio Digital.

Pese a que hay diputados de la Nueva Mayoría señalando que si no hay consenso era mejor no mandar proyecto, el diputado comentó que "nunca vamos a estar de acuerdo con nuestros propios senadores. No queremos reforma a las pensiones, no queremos reforma a la Constitución", y si preguntó: ¿Para cuándo lo dejamos?, ¿el próximo gobierno?, ¿la proxima comisión? ¡Para eso está el parlamento! ¡para eso nos eligieron!".Pablo Lorenzini advirtió que "si quiere (Valdés) mandar un paquetito armado mi voto no va a estar" e hizo un llamado a Michelle Bachelet: "La presidenta debería decir el proyecto va, véanlo, voten; como lo hizo con la constitución", finalizó.