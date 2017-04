Vocera afirmó en que rebaja de jornada laboral es para países desarrollados

La ministra vocera de gobierno, Paula Narváez, insistió en que la rebaja de 45 a 40 horas de jornada laboral no es una prioridad del gobierno y sobre la inesperada valoración que hizo el ministro del Interior al proyecto, aseguró que Mario Fernández hablaba sobre el "horizonte de los países desarrollados".

Hay que recordar que ayer la Cámara declaró admisible el proyecto de la diputada Camila Vallejo en ese tema y que lo tramitará.

"El ministro Fernández habla de un horizonte de los países desarrollados. Nuestro país todavía requiere de algunos ajustes. Nuestra economía está pasando por un momento delicado.. La única responsabilidad que tenemos es no hacer temas atractivos electorales, sino que terminar con el programa de gobierno. Hay una priorización", dijo en T13 radio

En ese sentido, dijo es que la Presidenta Michelle Bachelet ha hecho llamados "a coordinarnos mejor. Como gobierno tenemos un estupendo trabajo, cohesionado y ayer ocurrió que el ministro dio su opinión en un sentido del tema".

Acerca de la posibilidad de que la Presidenta no envíe ningún proyecto para cambiar las pensiones, posibilidad que dio a conocer el ministro de Hacienda, Rodrigo Valdes, Narváez aclaró los procesos:

"La presidenta debe recibir una respuesta de una mesa de trabajo, sigo pensando que es importante que la presidenta reciba la propuesta y le informe al país su decisión. La presidenta va a recibir una propuesta de los ministros de Hacienda y Trabajo y dará a conocer su propuesta. Nos hicimos cargo de una demanda ciudadana y la presidenta siempre dijo que iba a ser un gran acuerdo nacional. Voy a esperar que sea la Presidenta quien de a conocer su decisión", dijo.

En otro tema, dijo que no estaba de acuerdo con Sebastián Piñera cuando afirma que los cambios anunciados para hacer una nueva Constitución son "la nada misma": "No estoy de acuerdo con Piñera cuando dice que es la nada misma. Primero, hay una decisión de cambiar la Constitución, vamos a hacer que la gente participe libremente. Decir que nada de eso es importante o que no tiene contenido, me parece de una liviandad y una falta de respeto contra nuestra tradición republicana".