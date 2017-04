Taxistas por expansión de Uber: "No tomen esos vehículos ilegales, prefieran los taxis profesionales"

El gobierno puso suma urgencia a regular el uso de transporte privado mediante el uso de aplicaciones. Al mismo tiempo, Uber anunció su llegada a Osorno y Valdivia, logrando establecer su servicio en once regiones del país.

El presidente de la Confederación de Taxis de Chile (Confenatach), Luis Reyes, manifestó su repudio contra la ampliación de la empresa, afirmando que "ya no nos llama la atención(...) El 12 de mayo de 2016 fue nuestra marcha para manifestar nuestro descontento de esta empresa ilegal y extranjera, además", en entrevista con Radio Digital FM

Reyes hizo un llamado a los que "toman esos vehículos ilegales, prefieran los taxis profesionales. Sabemos que hay algunos que no lo son, pero trabajamos en eso". El representante del sindicato de taxistas calificó a los choferes de Uber como "seudos taxistas, no son profesionales" y pidió que los clientes "exijan antecedentes, estas irregularidades producen estos problemas graves, porque no hay fiscalización".

Para evitar ilegalidades de los taxis, Luis Reyes manifestó que "exijan el boleto donde aparece todo: recorrido, patente; con él pueden reclamar por cualquier problema(...) Reconocemos las fallas, estamos haciendo un trabajo sindical gigante a lo largo del país. Esperamos que el parlamento haga justicia".

Actualmente son 27 mil taxistas en la capital y 100 mil en todo el territorio nacional en sus cuatro formas.