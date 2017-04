Presidenta dijo que gratuidad se debe consagrar en ley y que "soluciones de mercado no han sido útiles en educación"

13:51 "La educación es un bien social que tenemos que garantizar y no un bien transable en el mercado", dijo Michelle Bachelet en la inauguración del año académico de la Universidad de O'Higgins.

La presidenta Michelle Bachelet se refirió a la gratuidad y a la reforma educacional durante su participación en la inauguración del año académico de la Universidad de O'Higgins, donde además criticó las soluciones "únicamente de mercado" en la materia.

La Mandataria destacó que el 54% de los incorporados a la casa de estudios cuentan con el beneficio de la gratuidad y señaló que "eso es una gran noticia, es un paso histórico para Chile. Por supuesto que queremos seguir redoblando los esfuerzos para extender aún más la gratuidad", consignó Emol.

Además la Presidenta se refirió al futuro del beneficio y planteó que "en una tarea que debemos asumir entre todos desde ahora y durante los próximos años y, mientras avanzamos en esa dirección, estamos aumentando las becas y manteniendo el fondo solidario, pero el horizonte es claro: consagrar en una nueva Ley de Educación Superior el régimen de gratuidad".

"Ya probamos que las soluciones únicamente de mercado no han sido útiles en materia de educación, porque lo que han hecho es premiar al que puede pagar y castigar al que no tiene recursos". dijo Bachelet, quien además indicó que "la educación es un bien social que tenemos que garantizar y no un bien transable en el mercado".