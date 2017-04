Abogado Alberto Chang: "Este era un negocio legítimo"

El abogado de Alberto Chang, Alez Carocca, insistió en que su cliente no ha cometido delito alguno y que el negocio del fundador del Grupo Arcano era "absolutamnte legítimo".

Esta mañana el Tribunal de Malta dejó en total libertad a Chang tras rechazar la petición de extradición de Chile para que Chang sea investigado aquí por estafa.

"Se acaba de pronunciar la justicia de Malta, después de cuatro meses. Fue un fallo contundente en orden a que los antecedentes que envió Chile no permiten llegar a la conclusión de que existe delito que nosotros lo hemos planteado acá. No se ven cómo los hechos pueden ser consecutivos de delito en Malta. Alberto queda sin medidas cautelares, pero queda un tiempo para que puedan presentar un juicio de apelación", dijo el abogado esta mañana en radio Cooperativa.

"Hoy hay muchos casos de estafas piramidales que carecen de la seriedad que se necesita. Entendemos que hay tribunales que no están controlando las acciones de fiscales. Es absolutamente congruente nuestra línea, todavía queda proceso y no podemos descartar lo que suceda más adelante (...) Era legítimo que un negocio pudiera entregar la rentabilidad. Hay una zona gris que hay que examinar, acá no hay delito y este era un negocio legítimo", aseveró.