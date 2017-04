Pacheco: "Lo lógico es que el PS proclamara a un socialista"

11:04 El ex generalísimo del ex Presidente que bajó su candidatura hoy, dijo que Lagos reconoció que el espacio político para su opción se cerró.

Máximo Pacheco, ex generalísimo de la candidatura de Ricardo Lagos, valoró la decisión de bajar la carrera presidencial luego de que el Partido Socialista optara por darle el apoyo a Alejandro Guillier.

"(Lagos) es un hombre de profunda vocación de servicio público de formación sólida, de trayectoria clara. Ha demostardo ser capaz de tomar las decisiones (...) cuando llega el momento de tomar las decisiones, él las toma y claramente frente al cuadro de ayer (...) el Presidente vio que el espacio político para su candidatura se cerraba", dijo en CNN , reconociendo que la declaración que leyó Lagos al bajar su candidatura, fue hecha de su puño y mano.

Pacheco aseguró que el PPD declaró a Lagos como su candidato y que que "lo lógico era que el PS proclamara a un socialista de la trayectoria del (ex) Presidente, pero la mayoría del comité central decidió lo contrario (...) yo lamento que la elección haya sido secreta. Luchamos porque fuera abierta, para que cada quien pudiera fundar su voto, explicar por qué elegía a uno u otro, pero en el voto secreto, en la urna, no aparecen quienes son los responsables y los fundamentos por los que votaron de esa manera. No me corresponde mí dar esas explicaciones".

"Pensábamos que él podía unir a las fuerzas de centro izquierda y parte de esa discusión es la que se inicia hoy día", cerró.