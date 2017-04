Marvel lanzó el primer tráiler de "Thor: Ragnarok"

Marvel lanzó este lunes el primer tráiler de "Thor: Ragnarok", una de las producciones que serán estrenadas este 2017 de superheróes y en donde se logra apreciar el comienzo de una épica batalla entre el personaje y Hulk.

En este primer adelante aparece Mjolnir, la legendaria arma del Dios del Trueno que ha sido destruida por Hela, la villana de la película, interpretada por Cate Blanchett.

Además, da cuenta que el superhéroe en esta oportunidad se ve atrapado en el otro extremo del universo, donde luchará como un gladiador para regresar a Asgard y detener el Ragnarok.

La tercera cinta del "Dios del Trueno" llegará a los cines en noviembre de este año.

Check out the brand-new poster for #ThorRagnarok. In theaters November 3rd! pic.twitter.com/OSGYfe6E7f