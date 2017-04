Mira el adelanto de la quinta temporada de "Orange is the new black"

Netflix lanzó el primer adelanto de lo que será la quinta temporada de "Orange is the new black", una de sus más exitosas producciones que tiene fecha de estreno para el próximo 9 de junio.

El cierre de la temporada anterior dejó a los fanáticos intrigados luego que se vislumbrara cómo las prisioneras toman el control.

Ad portas de un posible motín provocado por la muerte prematura de una de las protagonistas más queridas: Poussey, este primer acercamiento nos muestra un caos del que Litchfield aún no había sido testigo.