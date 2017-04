Rector Zolezzi sobre proyecto de Educación Superior: "Ahí está garantizada la gratuidad"

El rector de la Universidad de Santiago de Chile, Juan Manuel Zolezzi, hizo un llamado a aprobar la idea de legislar el proyecto de ley de Educación Superior. "Estamos interesados en que este proyecto de ley vaya, porque ahí esta garantizada la gratuidad", sostuvo.

En ese sentido el rector comentó que es preciso que las "diferencias se discutan en el Parlamento porque, de lo contrario, nunca vamos a llegar con un proyecto presentado”, agregó.

Sus palabras la dio en la ceremonia de inauguración de este nuevo año académico, en donde también indicó que es posible que las indicaciones que se le han hecho al proyecto no le gustarán a todos, pero que es importante que al menos se discuta: “Si no avanzamos con el proyecto en el Congreso, la educación superior no mejorará por muchos años más”.

"Nunca nos vamos a poner de acuerdo con educación, porque las posiciones son tan diferentes y tan ideológicas que será difícil", precisó.

Finalmente, descartó que un eventual Gobierno de Chile Vamos retroceda en la implementación de esta reforma, especialmente en la implementación de la política de gratuidad. “Hay cosas que se implantan en el país. El tema de la gratuidad se ve muy difícil que alguien pueda retroceder en esta materia”.