Comisión rechazó idea de legislar proyecto de ley de Educación Superior

Esta tarde la Comisión de Educación de la Cámara de Diputados rechazó las indicaciones para legislar el proyecto de ley de Educación Superior. En la jornada fueron arduamente criticados Giorgio Jackson y Camila Vallejo, el primero de ellos por haber votado en contra del mismo y la segunda, por abstenerse.

Con seis votos en contra, seis a favor y la abstención de la diputada Vallejo, se rechazó la idea de legislar de este proyecto que está en su primer trámite constitucional.

En la sesión, Jackson sostuvo antes de dar su voto: "Me encantaría votar a favor de una reforma a la educación superior, pero no nos pidan votar a favor de un proyecto como este que me frustra y decepciona. No tengo dónde agarrarme, no tengo cómo votar por esto, porque en el corto tiempo me estaría arrepintiendo".

La ministra de Educación, Adriana Delpiano, dijo que esperan poder "reponer este tema en la Sala de la Cámara para que se apruebe y podamos seguir aprobando en esta materia".

En ese sentido, no quiso dar nombres pero criticó el actuar de quienes habían apoyado el mismo proyecto y ahora se restaron de la iniciativa.

"Yo no espero que la derecha apoye el proyecto porque ellos dijeron que no lo harían. Esperaba una votación que nos diera los votos suficientes para sacar adelante esta etapa, espero que mañana se pueda revertir la situación", agregó.

Vallejo en tanto, indicó que hay temas que no están resueltos aún con este proyecto de ley, "yo tengo que rechazar, pero como no votaré con la derecha, me abstengo".

Finalmente Delpiano agregó que en esta votación tomaron en cuenta las indicaciones que se hicieron, "hemos hecho un gran esfuerzo con los rectores, esperamos en mesas de trabajo al movimiento estudiantil también, esto es un esfuerzo país y no del Ministerio de Educación".