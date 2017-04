Giorgio Jackson y rechazo al proyecto de educación superior: "El gobierno tiene la oportunidad de recapacitar"

08:59 El diputado votó en contra afirmando que el proyecto no se ha debatido. Fue ácidamente criticado, pero él respondió que con el rechazo se le está dando una oportunidad al Ejecutivo de "no perder el rumbo".

Ayer la Comisión de Educación de la Cámara de Diputados rechazó las indicaciones para legislar el proyecto de ley de Educación Superior con la abstención de Camila Vallejo y el voto en contra del diputado Giorgio Jackson, lo que les costó varias críticas de parte de sus homólogos y de la misma ministra de Educación.

Hoy Jackson explicó sus razones en T13 radio : "Lo hemos dicho durante los últimos días, la idea es habilitar un proceso para que. Estuvimos desde julio recibiendo a múltiples actores y después de eso, el gobierno le puso una urgencia casi de votarlo de manera inmediata y dijimos que pudiera encontrarse un espacio para discutirlo. Ante la negativa del gobierno decimos que creemos que no iba a resultar. Con el rechazo el gobierno tiene la oportunidad de recapacitar", aseguró.

Jackson insistió en que no se les puede pedir votar sin discutir algo que buscan hace mucho que se legisle y que el gobierno ha sido "obtuso" al insistir en ello. "Ojalá que el gobierno acerque posiciones con el movimiento estudiantil. Me encantaría votar a favor, pero las condiciones en las que el gobierno puso este proyecto no daban para una reforma", recalcó.

El diputado aseguró que el momento de debatir le da al gobierno una oportunidad para "que no pierda el rumbo. Esto es una burla y las preguntas deberían ser para el gobierno de cómo mantienen un sistema como el Crédito con Aval del Estado ".