Luksic y la polémica de "Bienvenidos" por el caso Nabila Rifo: "Definitivamente no todo puede ser por el rating"

El empresario Andrónico Luksic, quien es a través de su grupo económico es propietario del 67% de Canal 13, respondió a los cuestionamientos luego que el matinal "Bienvenidos" publicara y debatiera sobre la declaración del ginecólogo que examinó a Nabila Rifo , la joven que sufrió un brutal ataque en Coyhaique por el que perdió sus ojos.

En su cuenta de Twitter, Luksic contestó a la queja de un usuario, reconociendo que no vio el programa pero que se enteró de la polémica a través de las redes sociales.

"No vi el programa de hoy, y me enteré por Twitter. Definitivamente no todo puede ser por el rating. En esto, mal el canal", expresó.

Oscar, no vi el programa de hoy, y me enteré por Twitter. Definitivamente no todo puede ser por el rating. En esto, mal el canal. https://t.co/E68axBi4W3 — Andrónico Luksic C. (@aluksicc) 12 de abril de 2017

La estación televisiva emitió un comunicado pidiendo disculpas por la muestra del testimonio de Francisco Redondo, donde se entregaron crudos detalles sobre los exámenes realizados en el marco del juicio contra la ex pareja de Rifo, Mauricio Ortega, quien es el único imputado por la golpiza.

Hasta esta tarde, el Consejo Nacional de Televisión (CNTV) sumaba unas 400 denuncias contra el programa conducido por Tonka Tomicic y Martín Cárcamo.