Ministra del Trabajo y reforma al sistema de pensiones: "La idea es que logremos apurar los trancos del Congreso"

La ministra del Trabajo, Alejandra Krauss, pidió seriedad en el debate por la reforma al sistema de pensiones anunciada ayer por la presidenta Bachelet, en el que el 5% de cotización adicional será administrado por un ente público autónomo y que será desagregado en un 3% a una cuenta individual heredable y, un 2% a un fondo de ahorro colectivo.

"Todavía ni siquiera conocen el proyecto de ley y ya dicen que es populismo. Pediría que seamos serios. Estamos plantéandole y hablándole a quienes trabajan y cuando se van a jubilar no les permite vivir con diginidad" dijo la ministra en conversación con radio Cooperativa, quien agregó que la iniciativa "es buscar una respuesta que sea sustentable y eso ha significado el trabajo de estos siete meses".

La ministra de Trabajo también se refirió al hecho de que el proyecto de ley no aumentará la edad de jubilación de las mujeres y planteó que la medida se adoptó pues "se dijo que no se iba a aumentar a no ser que hubiera consenso del 100%. Lo que incorpora son incentivos para aquella mujer que decida ir postergando su jubilación".

Respecto de los tiempos de discusión y trámite del proyecto, la ministra Krauss planteó que "la idea es que logremos apurar los trancos del Congreso. ¿Por qué? Por una razón muy simple: de aprobarse este proyecto de ley, dentro del plazo de seis meses de entrada la ley en vigencia, se incrementan las pensiones en un 20%, por respeto a esas personas que cotizaron y trabajaron tenemos que todos colocar nuestros mayores esfuerzos para mejorarle su calidad de vida".