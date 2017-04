Presidente de la CPC y 2% de ahorro colectivo: "Es positivo, pero es un impuesto"

El presidente de la Confederación de la Producción y el Comercio (CPC), Alfredo Moreno, se refirió, tras una cita con el ministro de Hacienda, Rodrigo Valdés, al proyecto anunciado ayer por la presidenta Bachelet, para reformar el sistema de pensiones.

Moreno destacó que para las empresas, el 5% de cotización adicional implica US$ 3.500 millones y dijo que "el principio es que los dineros le pertenecen a las personas, la libertad de las personas es positiva y la gente tiene la capacidad de decidir lo que quiere hacer con los recursos" cuando fue consultado respecto de la idea de que las personas pudieran decidir entre el ente público anunciado por el Ejecutivo y las AFP.

"Creemos que las cosas se pueden hacer distintas, el 3% nos parece positivo, pero no se ve la razón de volver a crear un sistema de administración de cuentas individuales cuando existen las AFP" dijo el presidente de la CPC.

Respecto del 2% que irá a un fondo de ahorro colectivo, Moreno dijo que "es positivo porque hay que arreglar lo de la gente que hoy está pensionada, pero el financiamiento es un impuesto, porque quienes van a pagarlo es quienes tienen contrato o trabajo, no los dueños de las empresas ni las personas que trabajan con boleta (...) podría hacerse, si aún se puede discutir, de tal manera que se financie con fondos generales del país".

Sobre los efectos en el mercado del trabajo, el presidente del ente empresarial planteó que "evidentemente la persona que trabaja no va a haber cambiado su sueldo, pero para quien trabaja, depende de las condiciones del mercado del trabajo cómo se van a efectuar esas remuneraciones. También va a ser cargo de las personas que quieran trabajar en el futuro".

Moreno también criticó el hecho de que la iniciativa no vaya a aumentar la edad de jubilación y dijo que casi todos los estudios realizados han coincidido en la idea contraria. "Hoy en el mundo prácticamente no hay país que no este discutiendo subir la edad de jubilacion, es un tema que debieramos enfrentar (...) lamento que no esté incorporado, pero ha estado presente y que imagino se puede considerar hacia adelante".

Tras la cita también habló el ministro Valdés, quien respondió a los dichos de Moreno y dijo que el 2% de ahorro colectivo, "es una cotización de la seguridad social que no es un impuesto, es el esfuerzo que hacemos para ayudarnos unos a otros" y dijo que en el diseño del ente público autónomo que administrará dichos fondos, los montos no se mezclarán con los dineros públicos.

El titular de Hacienda dijo además que los pasos a seguir es "armar el proyecto de ley con los detalles que la Presidenta decide y en la etapa parlamentaria habrá negociaciones" y aseguró que los equipos técnicos han dicho que en un plazo de tres meses podría culminarse la redacción del texto. "Vamos a ir informando si vamos más rápido" dijo Valdés.