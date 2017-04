Lanzaron un pastillero online para no olvidar los medicamentos

Olvidar las dosis de un tratamiento suele ser una de las razones del fracaso de este.

Para esos olvidadizos es que lanzaron la aplicación para teléfonos móviles www.medisafe.com/chile , que es un pastillero online, gratuito y que funciona tanto en sistemas operativos iOS

La app permite organizar los medicamentos y agendarlos diariamente, "recibir notificaciones con recordatorios cuando es la hora de tomar una dosis, monitorear el progreso de la adherencia, compartir reportes, hacer seguimiento a los exámenes y mediciones relacionadas con la adherencia, y conectar con 'Medamigos', amigos o pacientes que serán avisado si los pacientes ignoran un recordatorio".

Según la Organización Mundial de la Salud, en los países desarrollados, sólo el 50% de los pacientes crónicos cumplen con su tratamiento y en los que están en vías de desarrollo la cifra sería menor, lo que conlleva la aparición de otras enfermedades relacionadas (co-morbilidad), por lo que la app además incluye consejos de salud, y contenido multimedia educacional.

Según el médico Roberto Amon, uno de los errores más frecuentes al seguir un tratamiento, no es sólo olvidar la dosis, sino tomarla en un horario equivocado "y no hacerlos coincidir con horas clave (desayuno, comida, etc.), también cuando se tienen que ingerir 2 o 3 medicamentos diferentes sin llevar un registro de lo que se va tomando, ya que incluso podría caer en una doble dosis de los mismos".

“La aplicación fue adaptada especialmente para los usuarios de Latinoamérica, está en español e incluye contenido específico para cubrir las necesidades de la región. Esperamos que tanto los médicos como sus pacientes vean una real ayuda en esta aplicación, donde se ve cómo la tecnología puede estar al servicio de la salud”, dijo Carlos Murillo, Country Manager de Pfizer Chile.

-Establecer un calendario con horarios y días, especificando el medicamento, el color del envase y la dosis.

-Pedir a un familiar que lleve el control de cada medicamento.

-Ordenar los medicamentos por sector de manñana, tarde y noche y mantenerlos en un lugar visible.

-Facilitar la información adecuada a cada persona sobre sus factores de riesgo, la dosis y frecuencia de toma de medicamentos, hábitos y estilos de vida que debe modificar y beneficios del tratamiento.

-No salir nunca de la consulta del médico con dudas.