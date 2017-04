Emprendedores de Fondo Esperanza aprovechan Semana Santa para dar a conocer sus productos 08:14 Chocolates, pescados y artesanía son sus rubros.

Semana Santa y la costumbre de consumir pescados, mariscos y huevos de chocolate se presenta como un excelente momento para que emprendedores den a conocer sus productos.



Así pasa con muchos de los 110 mil que trabajan con Fondo Esperanza (FE), entre ellos pescadores, feriantes, comerciantes y chocolateros. Aquí te contamos algunas de sus iniciativas:



Verónica Cares Tapia, se abastece con anticipación de pescados y mariscos para satisfacer a sus clientes en el Mercado de Constitución en el local “Donde Verito” Cares trabaja desde los siete años en este rubro y la actividad le permite mantener a sus cuatro hijos.



En Chiloé, X Región, Paola Barrientos hace templos de madera en miniatura. Entre sus creaciones destacan las iglesias Nuestra Señora de Tenaún de Dalcahue y Nuestra Señora del Rosario de Chonchi. “Las torres de estas capillas son muy bonitas, pero tienen mayor dificultad. Por eso me demoro alrededor de dos semanas en completarlas para hacer una entrega”, explica. En estas fechas, los pedidos se le duplican. Si quieres contactarla, puede hacerlo al 995558374.



María Rojas, oriunda de Ovalle, IV Región, se dedica a la chocolatería, pero también cocina almuerzos los fines de semana. Semana Santa es una de sus dechas fuertes: “Antes vendía verduras. Salía con una carretilla y con mis niños a ofrecer, pero luego se acabó ese negocio y fue mi hija quien me dijo que me tirara con esta nueva idea”. Para comunicarse con ella hay que llamar al 9953738001.



Priscilla Flores de San Joaquín también trabaja con el chocolate. “Mis clientes me piden elaboraciones más bien artesanales. Uso chocolate de leche y blanco con dibujos de conejos de Pascua. Todo se hace a pedido”, cuenta. Flores también explicó que "desde que ingresé a Fondo Esperanza he podido ser constante en el trabajo. Llevo un año así y eso se ha notado positivamente en la parte económica, además de hacer hecho crecer mis redes”. Se le puede contactar al 997793327.