Esto es lo que debes saber sobre la vacuna contra la Influenza

Esto es lo que debe saber sobre la vacuna contra la Influenza

¿Quiénes deben vacunarse y quiénes no? ¿cómo y cuánto previene la vacuna? ¿que otras medidas deben tomarse? Conoce aspectos primoridales de la vacuna cuya campaña ya fue iniciada por el Ministerio de Salud.

El infectólogo de la Clínica Tabancura, Michel Serri, entregó algunas respuestas sobre la vacunación contra la influenza, cuya campaña ya fue iniciada por el Ministerio de Salud.

"Es un cuadro viral con fiebre alta (sobre 38,5º) por varios días, dolor de cabeza, coriza (infección de la mucosa de las fosas nasales), tos intensa, dolores musculares y compromiso del estado general. Puede ser grave y mortal en pacientes con enfermedades crónicas, obesos, embarazadas, lactantes e inmunosuprimidos", dijo el profesional, quien agregó que "En estos pacientes puede producir neumonías graves, con insuficiencia respiratorias severa, descompensación importante de sus enfermedades basales y hasta ser mortal entre un 20 y un 40%".

Serri agregó que se diferencia de los resfríos comunes, pues éstos son "cuadros virales, generalmente con síntomas leves, principalmente rinitis aguda, malestar faríngeo y fiebre de poca intensidad, limitados a pocos días y generalmente sin complicaciones".

Serri dijo que "actualmente existen dos tipos de vacuna de influenza en el mercado. La trivalente -del MINSAL- que protege contra 3 tipos de influenza A: la H1N1, H3N2 e influenza B. En los vacunatorios privados se dispone además de una vacuna tetravelente, que tiene igual cobertura que la anterior, pero dos cepas de influenza B. Ambas están dirigidas contra la influenza A y B que circularía este invierno en nuestro país".

Respecto de los efectos de la vacuna, el profesional planteó que "busca prevenir que se adquiera la infección, pero, además, en caso de que se provoque el contagio, que esta infección sea menos severa".

El infectólogo de la Clínica Tabancura sostuvo además que hay que también hay que considerar medidas generales básicas para prevenir el contagio, como** "evitar lugares muy congestionados en periodos invernales, evitar contacto con enfermos de influenza, lavarse las manos, cubrir la boca con el brazo al toser y vacunarse anualmente** contra la influenza".

Serri también explicó que es importante que las personas se vacunen si no pertenecen al grupo de riesgo como embarazadas o lactantes pues "existe el riesgo, al contagiarse, de transmitir la infección a otras personas que sí pueden tener factores de riesgo y que no pueden vacunarse o que no se han vacunado".

Sobre para quienes no se recomienda la vacuna, el especialista dijo que "la vacuna es muy segura, pero está contraindicada en quienes han presentado una reacción alérgica severa a la vacuna o a sus componentes (como el huevo), y complicaciones severas a dosis previas de la vacuna. Además, no se recomienda en embarazadas en el primer trimestre (antes de 13 semanas de gestación) y menores de 6 meses de edad. En estos grupos se recomienda la vacunación capullo, es decir, de su entorno para evitar la infección. En individuos que estén cursando enfermedades o infecciones agudas en las últimas 48 horas, se recomienda aplazar temporalmente la vacunación, hasta que el cuadro esté controlado o resuelto".