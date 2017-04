Silber pronosticó un "respaldo negativo para la coalición" en reforma a la educación superior

10:02 "No veo por qué Camila Vallejo debería cambiar su votación", dijo el diputado de la DC.

El diputado de la DC, Gabriel Silber, se refirió a la votación del proyecto de Educación Superior, augurando "un respaldo estrecho, negativo para la coalición".

"No veo por qué Camila Vallejo debería cambiar su votación. Aquí quien vota en contra se está poniendo en contra de que se discuta el tema. Parece raro que el PC no respalde a la Presidenta en un tema tan sensible para la agenda como es la educación superior", dijo a radio Agricultura

El parlamentario sostuvo que "hoy no tenemos los votos para llegar a la votación de las 20 horas en la Cámara de Diputados. Estamos de rodillas respecto a lo que diga el PC, aunque es paradójico porque son socios aliados nuestros. Cuesta entender que diputadas como Camila Vallejo pongan todo en blanco y negro".

Respecto a las tres condiciones planteadas por Giorgio Jackson para garantizar sus votos, fundamentalmente la derogación del CAE, Silber manifestó que "el punto de vista de un intercambio epistolar es a mi juicio una estrategia comunicacional de Jackson que en ningún caso asume sus responsabilidades, ni da la cara por la gestión de su partido en materia de educación".

"Hoy veo una voltereta olímpica. Hay que ser cara de palo para hacer exigencias respecto de una agenda que hemos tenido que hacer correcciones garrafales de algo que generó cercanos al diputado (Jackson). Me parece una actitud miserable y mezquina", afirmó.