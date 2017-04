Nabila Rifo afirmó que si su ex pareja queda libre pensaría en dejar Coyhaique

11:05 "Me daría miedo pensar que me pueda hacer algo", dijo la joven. Mañana se conocerá si Mauricio Ortega es culpable o inocente del femicidio frustrado.

Nabila Rifo, la joven a quien le sacaron los ojos en mayo del año pasado, afirmó que si su ex pareja Mauricio Ortega queda libre, pensaría en dejar Coyhaique.

"Me daría miedo pensar que me pueda hacer algo", dijo al Muy buenos días de TVN , en la antesala del veredicto contra el único imputado en la causa.

"De repente no sé, ojalá Dios quiera que la justicia haga su trabajo, si no yo no voy a estar tranquila, tendría miedo. Yo me tendría que ir a otra cuidad, quizás al Norte, no podría dormir, no podría estar tranquila si él está libre", añadió.

Rifo aseguró que odia a Ortega "porque me sacó mis ojitos" y que "siempre he querido decirle por qué me hizo esto, por qué me sacó mis ojos. Me dejó ciega y no puedo ver a mis hijos, es el mayor dolor, porque yo nunca más voy a volver a ver y el quizás en unos años salga libre".

La joven madre cree que Ortega "se va a ir a la tumba con todo lo que pasó, él no lo va reconocer nunca porque es muy orgulloso, nunca reconoce nada. Me asombré cuando él me vio, ni una cara de preocupación nada, no le importa lo que dice la gente, no se inmuta con nada".