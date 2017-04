Cristián Labbé dijo que no volvería a votar por Piñera

13:50 "Tiene una deuda importante con los militares", dijo el ex alcalde, quien manifestó su inclinación por José Antonio Kast.

El ex alcalde de Providencia, Cristián Labbé, afirmó que no volvería a votar por Sebastián Piñera.

En una entrevista con La Segunda , antes de ser detenido acusado de tormentos contra cuatro personas en 1973, el coronel (r) dijo que "Piñera tiene una deuda importante con los militares, que no es un concepto de lealtad, hay una cosa más dura que se llama traición, porque él nos prometió a los militares buscar el equilibrio jurídico (...) Creo interpretar a un número importante de militares que no va a votar por él en ningún caso".

En ese sentido, Labbé manifestó su inclinación por José Antonio Kast.

"Cuando él dice que va a hacer justicia con los militares a nosotros nos contenta, no porque estemos pidiendo nada extraordinario. Si me preguntaras y me apretaras sí, pero estoy esperando que José Antonio Kast tenga las 35 mil firmas. Cuando él logre generar una base de apoyo que él construye desde la nada, indudablemente ahí tengo un candidato que va a llegar a La Moneda. Si llega a primera vuelta, yo estoy con Kast".