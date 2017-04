Mañana a las 16:00 se conocerá el veredicto en el caso Nabila Rifo

Hoy lunes se vive el último día de audiencia en el caso de la agresión contra Nabila Rifo, la joven que fue atacada el 14 de mayo de 2016 y que se transformó en caso emblemático de violencia en Chile.

Después de más de 20 jornadas de juicio, mañana a las 16:00 en el Tribunal Oral en lo Penal de Coyhaique terminarán los alegatos y se conocerá el veredicto del juicio donde el único imputado es Mauricio Ortega, la expareja de la víctima.

Durante esta jornada, un segundo testigo ocular del ataque dijo que la persona que había atacado a la mujer era "alta y delgada", versión que se suma a la de otro joven quien fue el que denunció el ataque el año pasado. Ambos testigos presentados por la defensa exculparon a Ortega de ser el responsable del ataque.

AHORA: TOP #Coyhaique inicia alegatos de clausura de juicio oral Mauricio Ortega imputado como autor del femicidio frustrado de Nabila Rifo. pic.twitter.com/Ue3CnOEkGH — Poder Judicial Chile (@PJudicialChile) 17 de abril de 2017

Por otro lado, Nabila en entrevista con Muy buenos días de TVN, dijo que en caso que él fuera absuelto por la justicia, entonces dejaría la ciudad.

Y agregó que odia a su expareja, "siempre he querido decirle por qué me hizo esto, por qué me sacó mis ojos. Me dejó ciega y no puedo ver a mis hijos, es el mayor dolor, porque yo nunca más voy a volver a ver y él quizás en unos años salga libre".