"Fast & Furious 8" rompe el récord de Star Wars y es el estreno más taquillero

Con una recaudación de 532,5 millones de dólares, Fast & Furious 8 bate un nuevo récord y se corona como el estreno más taquillero de la historia. La octava entrega de la saga protagonizada y producida por Vin Diesel, que se estrenó el pasado 13 de abril, consigue así desbancar a Star Wars: El despertar de la Fuerza, que a finales de 2015 recaudó 529 millones en su estreno.

Según informa Business Insider, la nueva entrega de la franquicia es además el mejor estreno de la productora Universal Pictures. Anteriormente el puesto de mayor recaudación en el estudio lo consiguió Jurassic World. El retorno de los dinosaurios alcanzó la elevada suma 525 millones de dólares en la taquilla.

De los 532,5 millones que la octava entrega de Fast & Furious ha recaudado, 432 millones los ha conseguido en las taquillas extranjeras mientras que en Estados Unidos la cifra amasada ha quedado por debajo de las expectativas con 100 millones de dólares, una cifra que en comparación con el aplastante exitoso de la anterior entrega, Fast & Furious 7 que recaudó 147 millones en su primer fin de semana, palidece en comaparación. Más similares fueron los datos de Fast & Furious 6, que se embolsó 97,3 millones en 2013.

Con estas cifras en la mano, es lógico que franquicia no tenga previsto poner fin a las increíbles aventuras de Dom Toretto (Vin Diesel), Lety (Michelle Rodriguez), Hobbs (Dwayne Johnson) y compañía, ya que ese ha convertido en una de las apuestas seguras de los estudios Universal para arrastrar al público a las salas de cine.

La película contará, además de con Diesel, Johnson y Rodriguez, con otros rostros ya familiares de la saga como Ludacris (Tej Parker), Tyrese Gibson (Roman Pearce), Jason Statham (Deckard Shaw), Elsa Pataky (Elena), Nathalie Emmanuel (Ramsey) y Kurt Russell (Mr. Nobody).

Entre los nuevos fichajes destaca la oscarizada Charlize Theron, que dará vida a Cipher, Scott Eastwood (Escuadrón Suicida), Kristofer Hivju (Juego de tronos) y a la también ganadora del Oscar Helen Mirren, que dará vida a la madre de Owen Shaw (Luke Evans) y Deckard Shaw (Jason Statham).

La sinopsis oficial de Fast and Furious 8 es la siguiente: "Ahora que Dom y Letty están de luna de miel, Brian y Mia se han retirado del juego, y el resto del equipo ya no tiene que vivir huyendo de la ley, nuestros héroes por fin pueden dejar los constantes viajes de misión en misión y empezar a disfrutar de una vida normal. Pero cuando una misteriosa mujer (Charlize Theron) seduce a Dom para arrastrarlo al mundo del crimen del que parece no poder escapar, traicionando a aquellos que más le importan, el equipo tendrá que afrontar desafíos que pondrán a todos a prueba hasta límites desconocidos".