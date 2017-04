Ex ministro Beyer dijo que el proyecto de reforma a la educación "quedó influido por intereses corporativos"

El ex ministro de Educación, Harold Beyer, afirmó que el proyecto de reforma a la educación superior "quedó influido por intereses corporativos", luego que ayer la Cámara de Diputados aprobara la idea de legislar

"No hay en el documento una visión de dónde va a estar el sistema de educación el año 2030. El proyecto quedó influido por procesos corporativos. Se promete un proyecto para universidades estatales que todavía no conocemos, lo que hay de educación técnico profesional es muy pobre. No hay nada dicho de cómo se hace la investigación en el futuro, todos esos temas no están. Esto genera la sensación de que esto obedece a intereses corporativos más que a otras cosas", dijo a Tele13 Radio

El ex secretario de Estado comentó que "la gestión de este proyecto ha sido deficiente, se aprueba la idea de legislar en la última etapa del gobierno, a pesar de que es una iniciativa emblemática, eso hace muy complejo el proceso, el proyecto es deficiente, tiene contradicciones que hacen difícil pensar que el trámite vaya a ser rápido".

A su juicio, "habría que tener una visión de lo que se quiere del sistema, el proyecto no delinea lo que se quiere del futuro. Se han hecho estudios por expertos identificando lo que el sistema necesita y que no son recogidos en el proyecto y así se genera esta discusión paradigmática que no tiene mucho sentido".