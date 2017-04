Diputado Venegas dijo que el proyecto de educación superior "no tiene nada de nuevo"

El diputado de la DC, Mario Venegas, dijo que el proyecto de educación superior "no tiene nada de nuevo".

El parlamentario, eso sí, no comparte los dichos de Gabriel Boric, quien aseguró que es una iniciativa "que no deja contento a nadie". "Esa es la opinión del señor Boric y yo no la comparto. Como estamos en democracia uno tiene que aceptar las opiniones de todos, pero no la comparto, yo creo que está profundamente equivocado, no creo que sea ese el destino", afirmó a radio Agricultura

Venegas también aclaró el impasse que tuvo con la diputada Camila Vallejo, a quien trató de “cobarde” luego que se abstuviera de votar en el proyecto la semana pasada, voto que cambió a favor la tarde de este lunes.

"No me arrepiento un ápice, en el sentido que dije la verdad y nada más que la verdad. Creo que en ese minuto no calibró las consecuencias que tenía aquello", dijo.

"Yo creo que el tema en el momento del día martes fue claro su pasado como dirigenta estudiantil, pero eso fue y ahora yo me concentraría más en lo que pasó ayer, finalmente entender los llamados a la unidad, calibrar la importancia que tenía para el gobierno y se puso aprobar la idea de legislar por unanimidad", enfatizó.