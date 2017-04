Siete tips que aclaran las dudas más comunes del censo

Este miércoles se realiza el censo nacional en el que deben participar todas las personas que viven en el territorio, independiente de su nacionalidad, edad o situación migratoria.

Entre los encuestadores está la propia Michelle Bachelet y los ministros, quienes a partir de las 09:00 horas junto al resto de los censistas estarán en terreno hasta antes del anochecer. En promedio, cada uno debería abarcar un promedio de 16 a 20 viviendas.

Los primeros resultados preliminares del Censo estarán el tercer trimestre de 2017. Los primeros resultados definitivos debieran estar hacia fines de 2017, entrega que continuará durante 2018.

Al ser un feriado irrenunciable el comercio estará cerrado en su totalidad y no podrá funcionar entre las 00.00 del 19 de abril y las 22:00 del mismo día. Según la Cámara Nacional de Comercio, no pueden trabajar los empleados de centros comerciales, grandes tiendas, centros nocturnos, restaurantes, supermercados, panadería y todos quienes presten servicios en el comercio de bienes y productos alimenticios, cualquiera sea el tamaño de las empresas.

Sí pueden trabajar los establecimientos que expendan combustibles, locales comerciales que se ubican en aeródromos civiles públicos y aeropuertos, farmacias de urgencia y farmacias de turno.

cuenta con 21 preguntas, divididas en tres ítems: vivienda, hogar y personas. Los datos entregados son confidenciales.Es preciso recalcar que las personas pueden responder el censo desde la reja o la puerta de la casa.

el voluntario tendrá una credencial y su cédula de indentidad a la vista. Deberá entregar su nombre y si quedan dudas, con su RUT se puede verificar que se trate efectivamente de un censista en el sitio web del Censo o en una aplicación que estará disponible para celulares en las tiendas Google Play App Store . Quienes tengan dudas, podrán consultar al número telefónico

Habrá mayor personal de Carabineros desplegado en un plan de contingencia especial.

4- ¿Qué pasa si una persona se niega a ser censada? debido al artículo 20 de la Ley 17.374, quienes se nieguen, falseen o alteren los datos entregados al censista arriesgan multas entre los $ 7.587 y los $ 151.740. "Sufrirán una multa de una suma no inferior a 1/5 ni superior a cuatro sueldos vitales mensuales".

Toda persona incluidos chilenos y extranjeros, además de bebés o ancianos deben ser censadas. Si en la casa hay niños o personas que están en una situación que se les impida contestar, una persona adulta deberá responder en nombre de ellos.

: existen otros cuestionarios para viviendas colectivas en donde calzan los hospitales, cuarteles, cárceles, hoteles, residenciales y otros similares y otro para personas en tránsito que estén viajando en bus, avión, tren o barco.

Quienes estén en una vivienda colectiva deben ser censadas por los funcionarios del recinto y las en viaje, se deben autocensar con los cuestionarios que les entreguen los encargados del medio de transporte.

si el censista pasa y se encuentra que no hay moradores primero debe preguntar si está ocupada o desocupada. Si en el lugar viven personas que no están, entonces deberá volver más tarde. Si nuevamente no hay nadie, dejará una citación para que el dueño de casa conteste la encuesta.