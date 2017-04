Aplicación de censo reveló hacinamiento de extranjeros en inmueble de Quilicura

Tras la visita de un grupo de censistas al sector San Luis de la comuna de Quilicura, quedó al descubierto las condiciones de hacinamiento en las que viven. En un sólo inmueble, que antes solía ser una fábrica, había una decena de habitaciones que no estaban contabilizadas para entre las viviendas a encuestar.

La estructura estaba subdividida en piezas de tres por cuatro metros aproximadamente, en donde residen al menos tres personas por espacio, todas inmigrantes. La mayoría son ciudadanos haitianos, pero también hay ecuatorianos, colombianos y peruanos.

Según relatos de los mismos residentes a La Tercera , las condiciones de hacinamiento en las que viven son extremas y por eso pidieron apoyo a las autoridades. En el espacio, hay zonas comunes como una sala de estar y una cocina; ellos dicen que son al menos unas 50 piezas.

De acuerdo a declaraciones que le hicieron a 24 Horas , el terreno corresponde a un particular que hace este tipo de habitaciones y por las cuales les cobran cerca de $100 mil mensuales por dos personas.

Washington, un ecuatoriano que también arrienda una de las piezas desde hace dos meses, dijo al canal que es difícil vivir así. "Estar así con mis hijos es muy duro. He tratado de buscar un departamento, pero no me alcanza".