El corto español de 100 frases machistas en boca de una mujer que se volvió viral

Alicia Ródenas de 17 años es alumna del Instituto Diego Siloé de Albacete y participó de un concurso de cortos, pero su trabajo salió al mundo viral y en pocos días se transformó en uno de los más comentados de España.

La adolescente la rompió con 100 frases machistas que las mujeres escuchan desde que son pequeñas. Al comienzo se pueden oír oraciones del rol que se le impone a la mujer desde la infancia y que parecen ser inofensivas. Pero luego van subiendo de tono y termina con frases que hacen referencia a la violencia de pareja: "Si no fuera por mí no tendrías nada", "¿que no quieres sexo?", "que no me dejes o te mato", entre otras.

La alumna interpreta un viral del 2015 llamado ¡Qué niña tan bonita! de la madrileña Ro de la Torreo. En entrevista con Verne , Ródenas comentó que pidió permiso para usar el texto y como si fuera poco, en la página donde lo había publicado también la apoyaron para reflotar nuevamente la idea.

A pesar que muchos comentarios no han sido positivos, el impacto del video en general sí lo ha sido: "Los comentarios que más me gustan son los de la gente que me dice que ha cambiado su actitud después de ver el vídeo”, sostuvo.