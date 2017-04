Alberto Mayol por la decisión del SII de no querellarse: "Puede ser que se esté infringiendo la ley"

18:30 El presidenciable del Frente Amplio anunció que mañana pedirán una respuesta del contralor Jorge Bermúdez, para que se refiera a la ilegalidad de este acto. El servicio decidió no querellarse respecto al financiamiento irregular de la política.

Frente al Servicio de Impuestos Internos (SII) adherentes del Frente Amplio se reunieron para protestar por el "perdonazo" del servicio e impedir que la Fiscalía siga con las investigaciones respecto al financiamiento irregular de la política.

Entre los manifestantes estaba el presidenciable, Alberto Mayol, además de los precandidatos parlamentarios de la Nueva Democracia Cristián Cuevas y Fernando Encina.

Mayol advirtió que mañana pedirán un pronunciamiento al contralor Jorge Bermúdez, para que se pronuncie respecto de la ilegalidad del acto del SII de no querellarse. "Puede ser que se esté infringiendo la ley, porque se está negando un proceso judicial que es imprescindible".

En ese sentido, el presidenciable del Frente Amblo dijo que se podría estar encubriendo casos de "cohecho y mencionó casos como Penta y SQM. "No podemos permitir que siga ocurriendo, para ello tiene que haber querella de parte del SII, no puede no haber una ivestigación judicial", añadió.

Asimismo también apuntó a los grupos económicos involucrados como Angelini, Said, Saieh, Yarur y Larraín, entre otros.