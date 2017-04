"Fumatón" por la marihuana convocó a miles de personas fuera de La Moneda

19:48 La convocatoria denominada 4/20 también se llevó a cabo en otras regiones del país. La lluvia no espantó a los consumidores que llegaron a exigir la despenalización y el autocultivo.

Ni la lluvia espantó a los amantes de la cannabis para participar esta jornada de la "fumatón" que se convocó a nivel nacional.

La convocatoria se hizo por redes sociales con el fin de reunirse para protestar en contra la ley 20.000 y a favor del autocultivo y despenalización del consumo de marihuana.

Se estableció por Internet que la reunión sería el 20 de abril a las 4:20 horas. El día y la hora de la cita proviene de comienzos de los años 70, cuando se reunió un grupo de estudiantes estadounidenses un 20 de abril a las 4:20 horas y guiados por un mapa comenzaron a buscar una planta de cannabis que nunca encontraron.

En la Región Metropolitana tanto jóvenes como adultos llegaron hasta el frontis de La Moneda. Según fuentes le dijeron a AP había más de 2.000 personas a pesar de que aún no había terminado la jornada.

"Decidimos venir para que las autoridades se den cuenta de que con fumar marihuana no le hacemos daño a nadie", dijo a The Associated Press un estudiante llamado Diego Inostroza.

El llamado también se hizo presente en las regiones, donde se reunieron en plazas, en el frontis de municipalidad e intendencias. Acá te dejamos algunas postales que dejó la "fumatón" en este día lluvioso en la capital.

Aunque pudiera parecer paradójico, Chile permite fumar marihuana y comprar semillas e implementos como tierra y abonos especiales, pero no deja cultivarla, transportarla ni concertarse para fumarla públicamente. En determinados casos, autoriza usarla con fines medicinales muy fundamentados.

A mediados de 2015 --con 68 votos a favor y 39 en contra-- la cámara de diputados despenalizó el uso de la yerba y de allí regresó a la comisión de salud, donde sigue empantanada por indicaciones del ejecutivo. Por mencionar un ejemplo, la modificación a la actual ley obligaría a un usuario medicinal a pedir permiso a un ente estatal para prepararse un aceite que no requiere ninguna ciencia.