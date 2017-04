La Presidenta visita a Nabila Rifo en Coyhaique

La Presidenta Michelle Bachelet realiza una visita reservada a Nabila Rifo en Coyhaique.

La Mandataria llegó a la Región de Aysén y se dirigió al domicilio de la joven madre, a quien le sacaron los ojos en un brutal ataque en mayo pasado.

Se trata de la segunda vez que la jefa de Estado se encuentra con Nabila, ya que días después de la agresión la visitó en la ex Posta Central, en Santiago.

Tras el veredicto que determinó la culpabilidad de su ex pareja, Mauricio Ortega, la Presidenta había manifestado su intención de visitar a la mujer. "Vamos a ver si ella está disponible. Sin duda me encantaría poder visitarla y asegurarle que no está sola", dijo.

Rifo, por su parte, agradeció su preocupación. "Le doy muchos saludos y muchas gracias a ella por apoyarme, por irme a ver al hospital y por apoyar a la familia, venir a ver a mi mamá y a mi hijo… Espero que me venga a ver".