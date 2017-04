Ya no hay aislados en San José de Maipo y se restablecen sus rutas

09:21 Hasta esta madrugada, 200 personas de una mina y 67 habitantes de las zonas altas no podían bajar debido a seis cortes de caminos.

La gobernadora de San José de Maipo, Vanessa Marimón, informó que ya no hay personas aisladas en la zona, puesto que se restableció el tránsito en la zona tras los aludes y crecimientos de cauces que generó la lluvia de ayer.Hay que recordar que hasta la madrugada, 200 personas se mantenían en faenas mineras y otras 67 permanecían en sus casas más arriba."Sólo queda un corte en sector Las Melosas (kilómetro 75) y las 267 personas ya no están en aislamiento. En este momento no tenemos personas aisladas", dijo la autoridad a CNN Agregó que el sector "tiene agua potable, en algunas zonas está un poco turbia"; pero que esto se debe a que varios sectores usan las redes de agua potable rural y otros sistemas.Marimón dijo que la situación está "bastante normalizada" y que tras un arduo trabajo esta noche, el lugar está listo para recibir turistas este fin de semana.Agregó que en este sistema frontal fueron cinco las quebradas que se activaron y que en el episodio de febrero fueron 11. Para mantenerlas despejadas el Ministerio de Obras Públicas destinó $ 900 millones. Se espera que en mayo estpen libres de cualquier escombro.