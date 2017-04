Despidieron al operador que se hizo viral advirtiendo cómo se clonan las tarjetas en los cajeros automáticos

Hace unos días, el técnico en mantención, Nicolás Jemenao decidió advertir a los chilenos cómo detectar un cajero automático adulterado y listo para clonar tarjetas. Lo hizo con un video que, como una bola de nieve, se hizo viral llegando a la población por Facebook, Whatsapp y otras redes sociales. Los usuarios sólo tuvieron apalabras de agradecimiento para Jemenao, pero la empresa para la que trabajaba no lo vio así y lo despidieron.

Según contó Jemenao a TVN , la empresa de seguridad y transporte de valores Wagner consideró que su video dañó la marca y lo desvincularon. La empresa declinó a hablar con el canal.

"Nunca pensé que dar estos tips me costaría mi trabajo, mi fuente laboral. La intención más que nada fue hacer una ayuda pública al país porque, al momento de trabajar en la calle, constantemente me encontraba con gente que me decía 'en el cajero me faltó plata' o 'me estafaron' (...) No cometí ningún delito ni ninguna falta, simplemente fue ayudar a toda la gente (...) Y la explicación que me dieron cuando llegué a mi trabajo fue 'espere en el casino para dar declaración'. Estuve cuatro días así, sin hacer nada", hasta que lo finiquitaron.

Jemenao concurrió a la Inpección del Trabajo para alegar un despido injustificado. De momento no tiene abogado que lo asesore, lo cual lo acongoja. "No estpa en mis medios tener un abogado y tengo un poco de frustración por no tener los medios para llegar más alto (...) estoy tranquilo porque hice algo bueno, sí tengo la preocupación por encontrar un trabajo pronto".