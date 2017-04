Censo: habilitaron plataforma para responder en línea si no fuiste encuestado

16:00 Sólo pueden responder por esta vía las personas que tienen su citación y su respectivo código de validación, el que necesitan ingresar en la web para rellenar el formulario. Si un censista fue a tu casa y no estabas, entonces dejó el documento.

Hoy se habilitó la plataforma web para continuar con el Censo 2017 en el caso de quienes no fueron encuestados el pasado miércoles.

Para completar el formulario, es necesario que las personas ingresen el código que se les dejó en sus casas mediante una citación. Los censistas dejaron este documento en los casos de viviendas donde pasaron hasta dos veces y no habían moradores.

El código contiene el número de portafolio y también deben indicar el número de la vivienda indicado en dicho documento, además del rut de la persona censada y un correo electrónico para hacer las respectivas validaciones.

Acto seguido, la persona podrá acceder a rellenar el formulario. Al igual que el cuestionario impreso, cada integrante del hogar que alojó la noche del 18 al 19 de abril en la vivienda debe ingresar sus respuestas en el menú de personas.

La directora del INE, Ximena Clark, dijo que esta inédita instancia también ayuda a evaluar cómo está preparada la sociedad para eventualmente pensar en censos o partes de censos que se pudieran levantar de una forma dinámica.

El proceso de recuperación de cobertura para los datos del censo se extenderá un par de semanas y cubrirá los lugares que no lograron ser visitados como las viviendas que sí fueron visitadas, pero no tenían moradores presentes. En caso que no vuelvan a estar, se les dejará la citación.