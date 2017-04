Diputado Ricardo Rincón: "Han tratado de presentarme como un animal"

El diputado DC Ricardo Rincón volvió a estar en la palestra esta semana por las acusaciones de un episodio de violencia intrafamiliar presuntamente ocurridas en 2002. Después que el Tribunal Supremo de la DC decidiera no expulsarlo, pero sí tal vez sancionarlo ética y políticamente en la próxima junta nacional del partido, el parlamentario volvió a negar la veracidad de los hechos y acusó estar siendo víctima de una "violencia" intencionada con fines políticos. Además dijo que quiere volver a repostularse al Congreso.

En entrevista con La Tercera, Rincón comentó que en Chile "Es fácil apuntar con el dedo" especialmente a quienes están expuestos públicamente.

"Se me acusó de haber agredido en la forma que usted ya sabe, tratando de presentarme como un animal, a una persona hace 15 años. De un juicio decidido y zanjado hace 15 años. No está acreditado que haya agredido a la denunciante y eso es no tener participación", aseguró.

Explicó que acreditó que la lesión era de un año antes y su expareja, Carolina Hidalgo, no llevó ningún testigo al Juzgado del Crimen.

"En este caso hubo tres sobreseimientos, dos en 2003 y uno en 2006. (...) En ninguna parte del mundo se te juzga cuatro, cinco o seis veces, existen principios del derecho que son fundamentales sobre no existencia de doble juzgamiento", reclamó.

El parlamentario, que podría ser sancionado por las acusaciones en el partido lo que impediría una repostulación al Congreso, dijo que en este caso existe una "evidente finalidad política".

"Hay ciertas personas con autoridad gubernamental que empiezan a hacer posteos de fotos falsas" y, en el contexto de un "año electoral", se opera bajo dos acciones: "el levantar y después el tratar de mantener (el tema)".