Municipalidades: "Queremos que el Estado nos reembolse las contribuciones que no son canceladas"

El Presidente de la Asociación Chilena de Municipalidades, Felipe Delpin pidió que se reformule la ley que exime a las personas jurídicas con fines de lucro del no pago de contribuciones, un dinero que directamente dejan de percibir los municipios.En conversación con radio Cooperativa , el también alcalde de La Granja afirmó que "queremos que el Estado nos reembolse todas aquellas contribuciones que no son canceladas"."Hay un conjunto de propiedades que no cancelan, hay un 70% de casas e inmuebles que no cancelan contribución, después tenemos iglesias, recintos deportivos, escuelas, institutos que están exentos del pago de contribuciones. La ley establece que ellos están exentos y que ellos tiene ingresos y generan gastos a los municipios, ellos no hacen ningún aporte a las municipalidades. Tenemos el cobro del derecho de aseo, pero las propiedades avaluadas en 9 millones de pesos no cancelan esto, pero ellos deberían cancelar. Pero eso no sería justo porque eso es lo que gasta un vecino y ellos gastan más que eso", afirmó.Delpín agregó que la situación les preocupa porque "la gran mayoría de municipios presenta déficit o ingresos bajos, hay 19 comunas que recaudan el 50% de las contribuciones del país, el resto se divide en las 340 comunas. La gran mayoría nos vemos afectados por esta normativas, queremos que el Estado nos reembolse todas aquellas contribuciones que no son canceladas".