La calma de Ramón Ulloa marcó los memes tras el sismo en la zona central

Tras el movimiento telúrico de 6,9° Richter los usuarios de Twitter no dudaron en bromear con el momento y subieron memes. La calma del periodista Ramón Ulloa que estaba al aire en Tele13 radio fue una de las protagonista en las redes sociales.

Lo mismo pasó con la información que entregó la Onemi, entidad que informó que el movimiento no "constituye un terremoto", sino era un "sismo de mayor magnitud".

#terremoto Torre de Mordor vs Costanera Center. Separados al nacer pic.twitter.com/HmseO9lI2D

#terremoto Si no son más de 7 grados no me levanto ?? pic.twitter.com/CzYiYaUzuE