Abogada de empresa de parquímetros de Recoleta: " Tenemos que seguir cobrando porque el contrato está vigente"

Luego de que el 17° Juzgado Civil de Santiago decidió revertir la medida precautoria que permitía a la concesionaria de los parquímetros de Recoleta continuar cobrando por los estacionamentos en la comuna, la empresa Concesiones Recoleta, insiste en que el fallo judicial no implica el término del contrato.

En conversación con radio Cooperativa, Marcela Achurra, abogada de Concesiones Recoleta, sostuvo que "la Corte de Apelaciones le dijo al alcalde que los incumplimientos tienen que ser determinados por los tribunales, no se puede decir que no se cumplió, hay todo un procedimiento. Nosotros tenemos que seguir cobrando porque el contrato está vigente".

"Si la gente no paga, nuestros cobradores no pueden obligarlos por la fuerza, es la municipalidad, quien puede decirlo, pro supuesto que no lo va a hacer", dijo Achurra, quien además indicó que "son los inspectores municipales los que deben ayudarnos en el cobro. Se está haciendo una interpretación arbitraria y buscando otros objetivos del contrato".

"Acá no hay ningún fallo que diga que el contrato terminó, es una simple resolución. No hay una sentencia que diga que se terminó. En esta instancia vamos a insistir en un recurso de apelación y se está presentando una demanda de nulidad del decreto alcaldicio" dijo la profesional, quien además informó que la empresa también interpondrá una denuncia ante la Dirección de Trabajo y pretende recurrir a la Contraloría.