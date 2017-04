Mujer denunció que vecina le apuntó con un rifle a su perro en Chicureo: "También me amenazó a mí"

Un video donde una mujer apunta a un perro con un rifle se volvió viral en redes sociales. El hecho ocurrió ayer a las 09:00 en un condominio de Chicureo y terminó con una denuncia por amenaza simple en Carabineros. SoyChile.cl conversó con la afectada quien grabó las imágenes y también es la dueña del pequeño "Sandro" que aparece en el video siendo atacado. Se trata de Ángela Querelle, quien alcanzó a salvar a su mascota antes que la mataran y logró encarar a su vecina.

"Nosotros tenemos seis perros Gran Danés y recogimos al 'Sandro' de la calle, es un perrito mestizo, lo adoptamos y decidimos venirnos a vivir a este condominio por lo mismo, por el espacio amplio que acá tenemos y ahora pasó esto", dijo.

Ángela relató que siempre es cuidados con sus mascotas, pero que ayer en la mañana el pequeño Sandro se le escapó del recinto y andaba por el condominio. Ella estaba en su casa cuando sintió los disparos.

"Salí a ver qué pasaba y vi que esta mujer estaba apuntándole a mi perro con esta arma. Me dijo que estaba cansada de los perros. O sea por más que el perro esté ladrando y si dice que le molesta, entonces si quiere por último me denuncia a mí por tenencia responsable de animales, pero no le puede andar apuntar a mi perro con una escopeta", relató.

La mujer aseguró que no había visto a esta vecina antes de este episodio en el condominio y de hecho no sabía que existía. "Cuando la vi ella también me dijo ¿y quién eres tú? y yo le digo que da lo mismo quién sea, no puede andar por ahí con una escopeta, menos en un condominio e intentado matar a mi perro".

Ángela comentó que efectivamente la mujer disparó en más de una ocasión contra el animal con la intención de herirlo, pero no lo logró gracias a que el perro estaba nervioso y no se quedaba quieto.

"No eran disparos al aire, eran al suelo donde estaba Sandro, afortunadamente llegué al lugar y pude ver todo para denunciarla. En ese momento ella también me empezó a ofender a mí, me trató de raquítica y también me amenazó. Dijo que iba a matar a mi perro y también me dijo que me iba a matar a mí", precisó.

Esta noche Querelle comentará el encuentro en un comité del condominio. Ayer dio aviso en portería lo que había pasado y dejó evidenciado también todo el suceso en redes sociales. Además, fue hasta la subcomisaría de Chicureo y entabló una denuncia en Carabineros por amenaza simple.

"Me dijeron que siguiera reuniendo antecedentes para que lleguemos a Fiscalía con la investigación. Hoy también iré a hablar con la PDI", sostuvo.

Contactados Carabineros de la Subcomisaría de Chicureo, indicaron que efectivamente recibieron la denuncia y que no pueden entregar detalles porque se trata de una investigación en curso.

No obstante, recomendaron a la ciudadanía que lo primero que deben hacer cuando se enfrenten a situaciones como éstas es acudir a la unidad policial más cercana para interponer una denuncia por maltrato animal. En caso de que la persona, en este caso Ángela, también haya recibido algún tipo de amenaza, entonces se puede interponer por este caso.

Ahora la investigación queda en manos de la Fiscalía para poder citar a ambas partes a declarar.