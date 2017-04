Aguas Andinas negó que esté involucrada en aportes irregulares a campañas políticas

09:50 El presidente del directorio, Guillermo Pickering, dijo que la empresa "no tiene ninguna influencia sobre el sistema político", y que su versión "puede no ser creíble porque en el país hay un manto de duda".

El presidente del directorio de Aguas Andinas, Guillermo Pickering, negó que la empresa esté involucrada en aportes irregulares a campañas políticas.

"Aguas Andinas no tiene denuncias, no tiene querellas, ninguna situación en que en las investigaciones judiciales que se han producido haya habido aportes a campañas políticas desde el punto de vista de aportes de montos directos a campañas", dijo a Tele13 Radio.

El ejecutivo sostuvo que "existen un par de situaciones que se produjeron y la empresa rectificó, y desde el primer momento esta compañía puso voluntariamente a disposición de los fiscales toda la información".

Pickering enfatizó que Aguas Andinas "no aporta a campañas políticas y no tiene ninguna influencia sobre el sistema político", aunque reconoció que "lo que estoy diciendo puede no ser creíble porque en el país hay un manto de duda -muchas veces muy justificado- sobre esto, pero esa no es la realidad de Aguas Andinas y esa es la realidad que hemos acreditado en los tribunales de justicia y en las investigaciones que se han realizado".