Fiscal nacional pidió poder investigar delitos tributarios de forma autónoma

13:01 Dijo que si hay áreas vetadas para el Ministerio Püblico, "se está transgrediendo el principio de igualdad anye la ley". También dijo que le preocupa que se presenten acciones legales con fines políticos y no para perseguir un delito.

Crítico estuvo el fiscal nacional Jorge Abbott durante y después de la cuenta pública de la institución. Frente a la Presidenta Michelle Bachelet, pidió que se dote al Ministerio Público de atribuciones para poder investigar delitos tributarios sin la necesidad de que exista, como requisito, una denuncia previa del Servicio de Impuestos Internos (SII), como ahora.

"Demandamos que se nos den las herramientas que nos permitan ir en reparación de la ofensa contra el bien común. Cuando hay áreas vetadas al Ministerio Público en materia de persecución de delitos tributarios, colusión o delitos electorales, creemos que se está transgrediendo el principio de igualdad ante la ley", dijo, sumándose así a la petición que hizo en la misma línea la Corte Suprema.

Ejemplificando que "es tan delincuente quien asalta con un arma, como quien asalta el bolsillo de sus clientes a costa de la colusión", Abbott sostuvo que "es esencial que el Ministerio Público pueda perseguir plenamente tales delitos, porque la señal que el país espera es que no sean tolerados". En ese sentido, acusó un "doble discurso". "Si como sociedad queremos tener un sistema de persecución penal lgítimo, tenemos que estar porque exista esa igualdad ante la ley. Que no puedan existir esos sectores privilegiados que puedan resolver los temas ideando la aplicación de multas o el no ejercicio de la acción penal y sin la amenaza de penas corporales como aocurre con el resto de los delitos".

Asimismo, al término de la actividad, planteó la preocupación del Ministerio Público respecto a acciones legales que "buscan influir en la decisión del electorado" en vistas a las elecciones presidenciales y que no tienen la finalidad de sancionar un delito.

"Nos preopcupa la tendencia a la querella que apunta a una dirección distinta a la finalidad auténitica de sancionar la acción del delito", que busca dijo, tener "un efecto político".