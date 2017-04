Mujer acusada de apuntar con un rifle a un perro en Chicureo: "Lo que hago es generar ruido"

María Fernanda Pérez, la mujer que aparece presuntamente apuntando contra un rifle a un perro en un condominio de Chicureo, salió a defenderse luego que la dueña del animal, Ángela Querelle, la denunciara subiendo un video en las redes sociales que se viralizó ayer.

En conversación con el programa "La Mañana" de Chilevisión , la vecina del sector negó que aseguró que no usa postones, y aseguró que usa el arma para hacer ruido y espantar a otros perros de mayor tamaño que tiene la denunciante.

"Lo que hago es generar ruido con un rifle, cualquier persona en Chile sabe que hace muchos años que no se pueden usar porque te puede generar un problema tremendo, lo que hago es espantar a los perros que entran todo el tiempo a mi casa y no solo a mi casa", expresó.

Pérez afirmó que Querelle es arrendataria en el condominio, y que ella no ha controlado a sus mascotas, los que incluso habrían atacado a personas que viven en el lugar.

"Ella no vive acá, ella es arrendataria, no es propietaria, y llegó hace unos meses con esta brutalidad de perro (...) la forma generó mucho ruido, por el tema del rifle y en algún minuto ella, incluso, llegó a pensar que un rifle de otro tipo, ¿imagínate la ignorancia? Si ella no conoce lo que es un rifle a postones, yo no puedo hacer más que eso", expresó.

La denunciada también señaló que el resto de los vecinos del condominio ya se habían reunido con Querelle, especialmente para pedirle que controlara a sus perros y no los dejara libre por el sector.

Por su aparición en las redes sociales, Pérez afirmó que no las usaba, pero ante las criticas aseveró que "encuentro que este mundo está al revés. Yo ahora no voy a salir con nada porque el mundo está al revés. Yo no hablo el idioma de mi vecina, ella habla el idioma de las redes, de grabar, de intimidar de esa forma, y yo no funciono así".