Carabineros advirtió que "La ballena azul" no es un juego, sino un delito

Carabineros aclaró que "La ballena azul", que se ha viralizado por las redes sociales, no es un juego, sino que se trata de un delito que hay que denunciar.

"No se debe catalogar esto como un juego, porque no es un juego, no es una situación lúdica que fomenta el desarrollo social, cognitivo", dijo el teniente Oscar Valdés, psicólogo de la Dirección de Investigación Criminal a Soychile.cl

"Si definimos esto como un juego, estamos generando en el contexto social como algo que está minimizando su riesgo y el adolescente lo verá como algo lúdico. No es un juego, es una situación que puede revertir carácter de delito, los jóvenes pueden llegar a realizarse lesiones graves, como las conductas autoflagelantes, y hasta el suicidio", añadió.

El uniformado llamó a los papás a estar atentos a las conductas de sus hijos, en especial a aquellos más vulnerables.

"El adolescente normal se va a dar cuenta que no genera ningún ganancial, y lo va a descartar. Pero en algunos casos, cuando hay jóvenes que tienen rasgos depresivos, trastornos ansiosos, de personalidad, que sufre bullying, éste es más propenso a participar de este tipo de situaciones", explicó.

Valdés dijo que es importante fijarse si los jóvenes presentan cambios de ánimos, revisar sus comunicaciones en redes sociales, si hay sangre en algún lugar, etc.

También se debe abordar el tema de muerte con los adolescentes. "Los jóvenes, sobre todo a los 12 años, no tienen un concepto establecido de la muerte, lo ven como algo caricaturesco, como cuando el dibujo animado se lanza de un precipicio y no les pasa nada", cerró el teniente.